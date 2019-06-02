Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики здійснили обстріл в районі населеного пункту Гнутове. Обстріл вівся з використанням ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також бойовики вели обстріл по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Новгородське, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в штаб ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 1 червня, на Донбасі поранено одного військового. Бойовики також обстрілювали українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.