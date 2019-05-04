Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины

От начала суток, 4 мая, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных. При этом вооружение запрещенное минскими соглашениями не применялось.

Так, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Золотое-4.

"Потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 4 мая 2019

Напомним, в пятницу, 3 мая, в результате обстрелов со стороны боевиков позиций операции Объединенных сил получили ранения двое украинских военнослужащих. Российские наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе российскую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1". Вражескую станцию было зафиксировано на окраине Первомайска.

Добавим, ранее волонтеры международного сообщества InformNapalm сообщили, что РФ проводит тестирования системы орбитального подавления "Тирада-2" на оккупированном Донбассе.