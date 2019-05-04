Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші

Від початку доби, 4 травня, російські окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами не застосовувалося.

Так, з гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Мар'їнка, Лебединське та Золоте-4.

"Втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших українських героїв немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 4 травня 2019

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків позицій операції Об'єднаних сил отримали поранення двоє українських військовослужбовців. Російські найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Крім того, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Ворожу станцію було зафіксовано на околиці Первомайська.

Додамо, раніше волонтери міжнародної спільноти InformNapalm повідомили, що РФ проводить тестування системи орбітального придушення "Тирада-2" на окупованому Донбасі.