Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 27 квітня збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook

Повідомляється, що в районі Новоселівки Друга бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а поблизу міста Красногорівка - з ручних протитанкових гранатометів.

Також поблизу населених пунктів Широкине та Лебединське бойовики двічі вели вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Луганське бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, поранено двох українських військовослужбовців. Також результаті обстрілу зі стрілецької зброї формуваннями Російської Федерації Чермалика поранено місцевого мешканця.