Боевики на Донбассе продолжают блокировать въезд наблюдателям ОБСЕ

Боевики продолжают блокировать въезд наблюдателям ОБСЕ на территорию, неподконтрольную украинским властям. Кроме того, они пропускают на территорию ОРДЛО не всех граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Представители российско-оккупационных войск продолжают блокировать въезд СММ ОБСЕ на неподконтрольную правительству Украины территорию", - информирует пресс-центр.

Кроме того, оккупанты не всех граждан пропускают на неподконтрольную территорию. Боевики мотивируют это отсутствием прописки на неподконтрольной части Луганской области.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил рассказали о потерях российских наемников с начала режима полного прекращения огня на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки пророссийские боевики четыре раза нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.