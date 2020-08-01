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В штабе ООС рассказали о потерях боевиков с начала перемирия на Донбассе

Донбасс, Суббота 01 августа 2020 14:47
В штабе ООС рассказали о потерях боевиков с начала перемирия на Донбассе
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Российские наемники понесли потери не во время боевых действий

В штабе операции Объединенных сил рассказали о потерях российских наемников с начала режима полного прекращения огня на Донбассе. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня (27 июля, - ред.) враг понес потери умершими - 3 человека и пострадали - 4. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное", - говорится в сообщении.

Также известны потери боевиков в предыдущем месяце.

"В период с 1 по 26 июля противник понес невосполнимые потери, которые составили 61 человек (46 из которых боевые) и 54 раненых и травмированных (40 из которых боевые). Кроме этого, наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки пророссийские боевики четыре раза нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.

Как известно, на Донбассе с 27 июля вступило в силу всеобщее перемири, которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Отметим, ОБСЕ зафиксировала 123 нарушений режима "тишины" на Донбассе за четыре дня перемирия.

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