Бойовики на Донбасі продовжують блокувати в'їзд спостерігачам ОБСЄ

Бойовики продовжують блокувати в'їзд спостерігачам ОБСЄ на територію, непідконтрольну українській владі. Крім того, вони пропускають на територію ОРДЛО не всіх громадян України.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"Представники російсько-окупаційних військ продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію", - інформує прес-центр.

Крім того, окупанти не всіх громадян пропускають на непідконтрольну територію. Бойовики мотивують це відсутністю прописки на непідконтрольній частині Луганської області.

Нагадаємо, в штабі операції Об'єднаних сил розповіли про втрати російських найманців з початку режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу проросійські бойовики чотири рази порушили домовленості про всеосяжну припинення вогню на Донбасі.