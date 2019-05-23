Боевики на Донбассе применили противотанковые ракетные комплексы

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики в четверг, 23 мая, применили противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны

Отмечается, что от начала суток по состоянию на 12:00 зафиксировано две вражеские обстрелы на Донецком направлении в районе Николаевки и Старогнатовки.

"Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли комплексы ПТРК и станковые противотанковые гранатометы. Огонь противником велся с направления н.п. Докучаевск и Новоласпа", - добавили в Минобороны.

По данным ведомства боевых потерь в рядах украинский войск нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.

Напомним, по информации министра обороны Степана Полторака, с 2014 года с начала оккупации Россией Крыма и Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины потеряли почти три тысячи военнослужащих.

Добавим, вчера боевики вдязи в плен восемь военных ВСУ. Бойцы двигались грузовым автомобилем и попали на оккупированную территории, где их задержали солдаты РФ.