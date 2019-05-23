Бойовики на Донбасі застосували протитанкові ракетні комплекси

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики у четвер, 23 травня, застосували протитанкові ракетні комплекси та протитанкові гранатомети. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Міноборони

Зазначається, що від початку доби станом на 12:00 зафіксовано два ворожі обстріли на Донецькому напрямку в районі Миколаївки та Старогнатівки.

"Під час цих обстрілів російсько-окупаційні війська застосовували комплекси ПТРК та станкові протитанкові гранатомети. Вогонь противником вівся з напрямку н.п. Докучаєвськ та Новоласпа", - додали в Міноборони.

За даними відомства бойових втрат у лавах український військ немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил.

Нагадаємо, за інформацією міністра оборони Степана Полторака, із 2014 року від початку окупації Росією Криму та Донецької і Луганської областей Збройні сили України втратили майже три тисячі війсьсковослужбовців.

Додамо, вчора бойовики вдязи у полон вісім військових ЗСУ. Бійці рухались вантажним автомобілем та потрапили на окуповану території, де їх затримали солдати РФ.