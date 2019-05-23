ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе применили противотанковые ракетные комплексы

Новости » Общество    23.05.2019 - 14:11
Боевики на Донбассе применили противотанковые ракетные комплексы
Фото: ПТРК (mil.ru)

От утра на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела, потерь у ВСУ нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики в четверг, 23 мая, применили противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны

Отмечается, что от начала суток по состоянию на 12:00 зафиксировано две вражеские обстрелы на Донецком направлении в районе Николаевки и Старогнатовки.

"Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли комплексы ПТРК и станковые противотанковые гранатометы. Огонь противником велся с направления н.п. Докучаевск и Новоласпа", - добавили в Минобороны.

По данным ведомства боевых потерь в рядах украинский войск нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.

Напомним, по информации министра обороны Степана Полторака, с 2014 года с начала оккупации Россией Крыма и Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины потеряли почти три тысячи военнослужащих.

Добавим, вчера боевики вдязи в плен восемь военных ВСУ. Бойцы двигались грузовым автомобилем и попали на оккупированную территории, где их задержали солдаты РФ.

Новый глава Генштаба назвал основные направления работы В "ДНР" подтвердили задержание украинских военных
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь