Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Потерь среди украинских военных нет

В среду, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Боевики во время обстрелов использовали запрещенное вооружение.

Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что оккупанты использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Павлополя.

Кроме того, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Хутора Вольного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" придерживался.

С начала суток потерь среди украинских военных нет.

Напомним, на Донбассе 9 июня боевики 16 раз нарушили режим "тишины", один военнослужащий получил ранения.

Кроме того, под Авдеевкой подорвался автомобиль ВСУ, ранения получили десять военных.

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Автор: РБК-Украина