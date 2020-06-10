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Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 17:41
Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

У середу, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Бойовики під час обстрілу використовували заборонене озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС.

Повідомляється, що окупанти використовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

"Українські воїни у відповідь вчасно використовували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Павлополя.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Хутора Вільного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Наголошується, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиші" дотримувався.

З початку доби втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, на Донбасі 9 червня бойовики 16 разів порушили режим "тиші", один військовослужбовець отримав поранення.

Крім того, під Авдіївка підірвався автомобіль ВСУ, поранення отримали десять військових.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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