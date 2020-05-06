Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение, ранен один военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Большинство обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял военнослужащих у Авдеевки. По защитника Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На окраине населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации по станковых противотанковых гранатометов вели огонь по украинским защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.

Кроме того, на Донбассе 5 мая пророссийские боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.