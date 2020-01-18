Боевики на Донбассе применили минометы: ранены 8 военных

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня

В субботу, 18 января, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, в результате обстрелов были ранены 8 украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня боевики 5 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил, несмотря на договоренности о всестороннем и бессрочном прекращении огня на Донбассе.

Так, с минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевой машины пехоты и другого стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции вблизи населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.

"Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - рассказали в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе утром 18 января в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации был ранен один военный. Обстрел произошел близ населенного пункта Пески.

Позже в Министерстве обороны Украины рассказали, что состояние украинского военнослужащего, который получил ранение на Донбассе в субботу, удовлетворительно. Раненый украинский воин находится в одном из военных мобильных госпиталей.