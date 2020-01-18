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Бойовики на Донбасі застосували міномети: поранено 8 військових

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 18:36
Бойовики на Донбасі застосували міномети: поранено 8 військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню

У суботу, 18 січня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі застосовували заборонене мінськими угодами озброєння, внаслідок обстрілів було поранено 8 українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні бойовики 5 разів відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил, попри домовленості про всебічне та безстрокове припинення вогню на Донбасі.

Так, з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння бойової машини піхоти та іншої стрілецької зброї було обстріляно українські позиції поблизу населених пунктів Піски, Красногорівка, Павлопіль, Василівка та Оріхове.

"Сьогодні, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - розповіли у штабі.

Бойовики на Донбасі застосували міномети: поранено 8 військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС на Донбасі зранку 18 січня в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації було поранено одного військового. Обстріл стався поблизу населеного пункту Піски.

Пізніше у Міністерстві оборони України розповіли, що стан українського військовослужбовця, який отримав поранення на Донбасі у суботу, задовільний. Поранений український воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів.

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