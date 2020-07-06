Боевики на Донбассе применили артиллерию, ранен военный

Фото: эвакуация раненого (mil.gov.ua)

Бойца доставили в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное

В течение суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранение получил украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Больше всего обстрелов произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Ночью вблизи Новгородского боевики выпустили по позициям ВСУ два десятка 122 мм артиллерийских снарядов.

Утром атаки возобновились, зона обстрела расширилась на опорные пункты сил ООС неподалеку Зайцевого и Южного. Боевики обстреливали украинских военных из 120 мм минометов, а на подступах к Хутору Вильному оккупанты применили гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелы велись также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности, вблизи Верхнеторецкого. Там российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Атаки остановились после огневого ответа сил ООС, потери противника уточняются.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре.

В целом, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. На участках разведения №1, №2 и №3 сохранялся режим "Тишина".

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, сколько боевиков погибло на Донбассе за прошлую неделю.

Также РБК-Украина писало о потерях российских наемников с начала лета.

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Автор: Роман Калиниченко