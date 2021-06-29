Боевики на Донбассе не приходят на сборы резервистов. Оккупанты вводят штрафы

В украинской разведке сообщили, что на оккупированной части Донбасса отмечен низкий уровень прибытия военнообязанных запаса для участия в предыдущих этапах сборов резервистов. За это оккупанты инициировали введение штрафов.

Оккупанты вводят штрафы в размере 30 тысяч рублей за отсутствие в "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет".

В Минобороны сообщили, что российское командование наращивает подготовку военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В течение 29 июня - 3 июля 2021 года на полигонах 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК (армейский корпус) будет третий этап сборов с резервистами", - сообщили в ГУР.