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Боевики на Донбассе не приходят на сборы резервистов. Оккупанты вводят штрафы

Автор: Анастасия Рокитна

В украинской разведке сообщили, что на оккупированной части Донбасса отмечен низкий уровень прибытия военнообязанных запаса для участия в предыдущих этапах сборов резервистов. За это оккупанты инициировали введение штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты вводят штрафы в размере 30 тысяч рублей за отсутствие в "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет".

В Минобороны сообщили, что российское командование наращивает подготовку военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В течение 29 июня - 3 июля 2021 года на полигонах 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК (армейский корпус) будет третий этап сборов с резервистами", - сообщили в ГУР.

Напомним, боевики обстреляли Водяное и Новотошковское.

Кроме того, на Донбассе зафиксировали многократные обстрелы и взрывы на выходных. ОБСЕ сообщила о нарушении "тишины".

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