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Бойовики на Донбасі не приходять на збори резервістів. Окупанти вводять штрафи

Автор: Анастасія Рокитна

В українській розвідці повідомили, що на окупованій частині Донбасу відмічено низький рівень прибуття військовозобов’язаних запасу для участі у попередніх етапах зборів резервістів. Через це окупанти ініціювали введення штрафів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти вводять штрафи у розмірі 30 тисяч рублів за відсутність у "паспорті ДНР" штампу про "взяття громадянина на військовий облік".

В Міноборони повідомили, що російське командування нарощує підготовку військовозобов’язаних запасу для комплектування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

"Протягом 29 червня - 3 липня 2021 на полігонах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК (Армійський корпус) триватиме третій етап зборів з резервістами", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, бойовики обстріляли Водяне та Новотошківське.

Крім того, на Донбасі зафіксували багаторазові обстріли і вибухи на вихідних. ОБСЄ повідомила про порушення "тиші".

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