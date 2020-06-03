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Боевики на Донбассе придерживаются режима "тишины"

Новости » Общество     03.06.2020 - 13:10
Боевики на Донбассе придерживаются режима "тишины"
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Украинские защитники контролируют ситуацию на линии боевого столкновения

Боевики на Донбассе от начала суток ни разу не проявляли активности. На линии разведения войск наблюдается режим "тишины".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики по состоянию на 12:00 вооруженную активность сегодня не проявляли. Украинские защитники придерживаются режима "тишины" на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать отпор на враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что базовым условием дальнейшего разведения сил и разминирования на Донбассе является полное прекращение огня. По его словам, без этого невозможно будет реализовать договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 июня, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, в результате чего один военный получил ранения во время обстрелов.

Кроме того, вчера вечером оккупационные войска на Донбассе разместились в жилых районах и обстреливали украинские войска, чтобы спровоцировать их на обстрелы и в сторону мирных районов.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ООСбоевикиДонбасс
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