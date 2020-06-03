Бойовики на Донбасі дотримуються режиму "тиші"

Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Українські захисники контролюють ситуацію на лінії бойового зіткнення

Бойовики на Донбасі від початку доби жодного разу не проявляли активності. На лінії розведення військ спостерігається режим "тиші".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики станом на 12:00 збройну активність сьогодні не проявляли. Українські захисники дотримуються режиму "тиші" на лінії бойового зіткнення та перебувають напоготові дати відсіч на ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що базовою умовою подальшого розведення сил і розмінування на Донбасі є повне припинення вогню. За його словами, без цього буде неможливо реалізувати домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 червня, окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, у результаті чого один військовий дістав поранення під час обстрілів.

Крім того, вчора ввечері окупаційні війська на Донбасі розмістились у житлових районах та обстрілювали українські війська, аби спровокувати їх на обстріли і в бік мирних районів.

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Автор: Андрій Козловський