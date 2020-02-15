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Боевики на Донбассе препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 09:47
Боевики на Донбассе препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Наемники не пропускают наблюдателей на оккупированные территории

Российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, задерживая наблюдателей на блокпостах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет ОБСЕ.

По данным Миссии, российско-оккупационные войска на блокпосте вблизи Верхньошироковского задержали патруль ОБСЕ и запретили проезжать на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Отказ боевики объяснили проведением "работ по разминированию", однако в это время блокпост пересекали гражданские автомобили.

Еще один случай препятствования работе СММ ОБСЕ был зафиксирован на линии разграничения вблизи оккупированного населенного пункта Вознесеновка. Российские наемники дали приказ патрулю наблюдателей покинуть район.

Кроме того, во время выполнения полета около участка разведения сил вблизи Золотого беспилотник наблюдателей малого радиуса действия претерпел искажение сигнала GPS, вероятно из-за глушения.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен украинский военный. Боевики обстреливали украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибров. Всего зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня.

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