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Бойовики на Донбасі перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події     15.02.2020 - 09:47
Бойовики на Донбасі перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Найманці не пропускають спостерігачів на окуповані території

Російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, затримуючи спостерігачів на блокпостах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ.

За даними Місії, російсько-окупаційні війська на блокпості поблизу Верхньошироківського затримали патруль ОБСЄ та заборонили проїжджати на непідконтрольну українському урядові територію. Відмову бойовики пояснили проведенням "робіт з розмінування", однак в цей час блокпост перетинали цивільні автомобілі.

Ще один випадок перешкоджання роботі СММ ОБСЄ був зафіксований на лінії розмежування поблизу окупованого населеного пункту Вознесенівка. Російські найманці дали наказ патрулю спостерігачів залишити район.

Крім того, під час виконання польоту біля ділянки розведення сил поблизу Золотого безпілотник спостерігачів малого радіуса дії зазнав впливу перешкод сигналу GPS, ймовірно через глушіння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено українського військового. Бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Всього зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

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