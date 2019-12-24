Боевики на Донбассе повышают уровень боеготовности, - разведка

Российское командование на Донбассе повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, ссылаясь на данные разведки.

Отмечается, что в артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой.

Также в декабре контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ. Оккупанты пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в т. ч. для реактивных систем залпового огня.

Напомним, что в результате обстрелов на Донбассе пострадал украинский военный.

Добавим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия повлияет на группировку "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы было выполнено решение "нормандской четверки". Глава российского МИД считает, что Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины. Песков отметил, что это поможет решить конфликт на востоке Украины.