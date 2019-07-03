ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе повышают интенсивность боевой подготовки, - ГУР

Новости » Общество    03.07.2019 - 15:00
Боевики на Донбассе повышают интенсивность боевой подготовки, - ГУР
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Из-за этих действий боевиков вырос уровень угроз безопасности населения

Российское оккупационное командование на Донбассе ускоряет подготовку штабов и подразделений, а также повышает интенсивность боевой подготовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Максима Прауту.

Сообщается, что оккупационное командование ускоряет проведение запланированных мероприятий подготовки штабов и подразделений на подконтрольном Донбассе. В частности, с августа на июль перенесены сроки проведения ряда двусторонних командно-штабных учений в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах.

В то же время, возросла интенсивность мероприятий боевой подготовки, в том числе с выполнением стрельб из вооружения боевых машин и танков, а также стрелкового оружия. А и-за ускорения мероприятий боевой подготовки вырос уровень угроз безопасности местного населения.

В частности, 30 июня во время учебных стрельб вблизи оккупированной Сентяновки в Луганской области были обстреляны несколько домов жителей указанного населенного пункта.

Напомним, что 1 июля в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли 2 медики, еще один получил ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла достичь прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны.

В Италии впервые осудили наемников-боевиков с Донбасса На Донбассе в результате обстрелов травмирован украинский военный
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь