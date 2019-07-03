Боевики на Донбассе повышают интенсивность боевой подготовки, - ГУР

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Из-за этих действий боевиков вырос уровень угроз безопасности населения

Российское оккупационное командование на Донбассе ускоряет подготовку штабов и подразделений, а также повышает интенсивность боевой подготовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Максима Прауту.

Сообщается, что оккупационное командование ускоряет проведение запланированных мероприятий подготовки штабов и подразделений на подконтрольном Донбассе. В частности, с августа на июль перенесены сроки проведения ряда двусторонних командно-штабных учений в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах.

В то же время, возросла интенсивность мероприятий боевой подготовки, в том числе с выполнением стрельб из вооружения боевых машин и танков, а также стрелкового оружия. А и-за ускорения мероприятий боевой подготовки вырос уровень угроз безопасности местного населения.

В частности, 30 июня во время учебных стрельб вблизи оккупированной Сентяновки в Луганской области были обстреляны несколько домов жителей указанного населенного пункта.

Напомним, что 1 июля в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли 2 медики, еще один получил ранения.



Ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла достичь прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны.