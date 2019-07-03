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Бойовики на Донбасі підвищують інтенсивність бойової підготовки, - ГУР

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 15:00
Бойовики на Донбасі підвищують інтенсивність бойової підготовки, - ГУР
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Через ці дії бойовиків зріс рівень загроз безпеці населення

Російське окупаційне командування на Донбасі прискорює підготовку штабів та підрозділів, а також підвищує інтенсивність бойової підготовки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони Максима Прауту. 

Повідомляється, что окупаційне командування прискорює проведення запланованих заходів підготовки штабів та підрозділів на підконтрольному Донбасі. Зокрема, з серпня на липень перенесено терміни проведення низки двосторонніх командно-штабних навчань у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах. 

Водночас, зросла інтенсивність заходів бойової підготовки, у тому числі з виконанням стрільб з озброєння бойових машин і танків, а також стрілецької зброї. А через прискорення заходів бойової підготовки зріс рівень загроз безпеці місцевого населення.

Зокрема, 30 червня під час навчальних стрільб поблизу окупованої Сентянівки у Луганській області були обстріляні декілька будинків жителів зазначеного населеного пункту.

Нагадаємо, що 1 липня в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули 2 медики, ще один отримав поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі не змогла досягти прогресу у питаннях перемир'я та обміну утримуваними особами через позицію російської сторони.
 

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