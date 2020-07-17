Фото: український військовий (РБК-Україна)

Наразі не встановлено, чиє тіло передали окупанти

Проросійські бойовики на Донбасі передали українській стороні неідентифіковане тіло. Наразі не підтверджено, чи це загиблий поблизу Зайцевого військовий медик.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Українська сторона отримала тіло в ході переговорів через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

"Нарешті було досягнуто домовленість - на КПВВ "Мар’їнка" на підконтрольну уряду Україні територію було передано тіло людини. Наразі триває транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК", - розповіли у штабі.

Водночас бойовики стверджують, що передали нібито тіло загиблого військового медика Миколи Ільїна.

Нагадаємо, 13 липня поблизу Зайцевого окупаційні сили смертельно поранили медика, який разом з групою інших військових, намагався евакуювати загиблого від вибуху бійця. Тіло загиблого військового передали українській стороні декілька днів тому, а тіло військового медика залишалося у бойовиків. Тоді ж найманці поранили ще одного військового.

Поранений військовий вже третю добу знаходиться у "сірій зоні", оскільки бойовики не погоджуються надати гарантії безпеки для евакуаційної групи.

Зазначимо, загиблий військовий медик був громадянином Естонії, що підтвердили у МЗС країни.