Боевики на Донбассе отрабатывают активные наступательные действия

Вооруженные силы Российской Федерации во время учений на Донбассе отрабатывают ведение активных наступательных боевых действий. Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

По сообщению разведки Минобороны, для отработки наступательных действий на неподконтрольную территорию Донбасса из РФ с начала сентября завезено более 4 тыс. тонн горючего. Также возросла интенсивность поставок материально-технических средств и имущества военного назначения.

"Потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена ​​изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск. Так, одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определены отработка вопросов ведения активных, в том числе наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах", - сообщил Мотузяник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в военных учениях на оккупированной территории Донбасса принимают участие военные из Ростова.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 сентября, боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате один украинский военный получил ранение.