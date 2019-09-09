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На Донбассе украинский военный получил боевую травму

Новости » Общество    09.09.2019 - 07:28
На Донбассе украинский военный получил боевую травму
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки боевики провели 9 обстрелов

На Донбассе в течение прошлых суток, 8 сентября, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирования. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом были применены запрещенные Минскими соглашениями калибры вооружения.

Также противник применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Гранитное, Красногоровка, Верхньоторецкое, Николаевка, Авдеевка, Крымское.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирования", - повідомилив ООС.

От начала текущих суток по состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

На Донбассе украинский военный получил боевую травмуНа Донбассе украинский военный получил боевую травму

Напомним, в течение недели в районе проведения ООС были задержаны 9 человек, которых подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации.

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