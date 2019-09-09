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Боевики обстреляли Зайцево из минометов

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 15:00
Боевики обстреляли Зайцево из минометов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреливали позиции ООС в течении часа

Боевики на Донбассе 9 сентября обстреляли позиции украинских военных из минометов. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, боевики открыли огонь по позициям операции Объединенных сил (ООС) вблизи населенного пункта Зайцево.

"Сегодня, ровно в 11:00 противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, с расходом восемь мин, в сторону наших позиций в районе Зайцевого. Этот огневой налет, который по времени длился около часа, оккупанты провели со стороны населенного пункта Гольмовский", - сообщил Мотузяник.

Сообщается, что в ответ украинские военные применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь. О потерях со стороны украинских военных не сообщается.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 сентября, боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Также РБК-Украина сообщало, что встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе может пройти в ближайшее время. По сообщению Министерства иностранных дел Украины, Владимир Зеленский готов к встрече в сентябре.

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Новости Украины ДонецкДонбассЗайцевоООС
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