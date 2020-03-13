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Боевики на Донбассе открыли огонь возле Крымского, ранен украинский военный

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 23:25
Боевики на Донбассе открыли огонь возле Крымского, ранен украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военный получил осколочное ранение в голову

На Донбассе вечером пятницу, 13 марта, российско-оккупационные устроили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.

"Эвакуационной техникой военного доставлен до военно-медицинского учреждения, где ему оперативно была оказана надлежащая медпомощь. Преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в ООС.

Также в штабе добавили, что подразделения операции Объединенных сил "дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ".

Напомним, недавно вблизи Городища нацгвардейцы задержали женщину, которую подозревают в причастности к деятельности так называемых "ЛДНР". Жительницу Луганске задержали по подозрению в нарушении статьи 260 УК Украины.

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