Бойовики на Донбасі відкрили вогонь біля Кримського, поранений український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військовий отримав осколкове поранення в голову

На Донбасі увечері п'ятниці, 13 березня, російсько-окупаційні влаштували обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Кримське. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник вів обстріли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, внаслідок чого один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови.

"Евакуаційною технікою військового доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - зазначили в ООС.

Також у штабі додали, що підрозділи операції Об’єднаних сил "дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Нагадаємо, нещодавно поблизу Городища нацгвардійці затримали жінку, яку підозрюють у причетності до діяльності так званих "ЛДНР". Жительку Луганську затримали за підозрою у порушенні статті 260 КК України.