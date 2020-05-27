ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики в Донбассе обстреляли позиции ООС возле Новотроицкого

Новости » Происшествия     27.05.2020 - 13:44
Боевики в Донбассе обстреляли позиции ООС возле Новотроицкого
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток, боевики на Донбассе один раз обстреляли украинских защитников. В результате обстрела противника потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики активизировали обстрелы на Донецком направлении в 8:40 и продолжали вести огонь к 9:30 по украинским позициям в районе Новотроицкого. Во время обстрела Российские оккупационные войска применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Как отмечается, войска ООС подавили вражескую активность и сейчас контролируют ситуацию на линии разведения войск. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный.

Также РБК-Украина сообщало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещения 10 танков со стороны боевиков в Донецкой области вблизи населенного пункта Софиевка.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь