Боевики в Донбассе обстреляли позиции ООС возле Новотроицкого

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток, боевики на Донбассе один раз обстреляли украинских защитников. В результате обстрела противника потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики активизировали обстрелы на Донецком направлении в 8:40 и продолжали вести огонь к 9:30 по украинским позициям в районе Новотроицкого. Во время обстрела Российские оккупационные войска применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Как отмечается, войска ООС подавили вражескую активность и сейчас контролируют ситуацию на линии разведения войск. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный.

Также РБК-Украина сообщало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещения 10 танков со стороны боевиков в Донецкой области вблизи населенного пункта Софиевка.

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Автор: Андрей Козловский