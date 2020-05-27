Боевики разместили 10 танков вблизи линии разведения на Донбассе, - ОБСЕ

Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Танки размещались с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение 10 танков со стороны боевиков в Донецкой области с нарушением Минских договоренностей. Танки были выявлены вблизи населенного пункта Софиевка.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 26 мая.

Сообщается, что патруль СММ ОБСЕ зафиксировал танки неопределенного типа на полигоне 25 мая.

"Миссия зафиксировала 10 танков, размещенных с нарушением линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области - на полигоне вблизи н. п. Софиевка (40 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.

Также наблюдатели ОБСЕ выявили размещение реактивной системы залпового огня "Град", три самоходные гаубицы "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа за пределами мест хранения вооружения со стороны боевиков.

Напомним, за прошлые сутки боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня, погиб один украинский военный.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на оккупированном Донбассе в ответ на гибель украинского военного 26 мая.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров, обстреливая контрольно-пропускные пункты.

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Автор: Игорь Литвиненко