Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС біля Новотроїцького

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, бойовики на Донбасі один раз обстріляли українських захисників. В результаті обстрілу противника втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики активізували обстріли на Донецькому напрямку о 8:40 та продовжували вести вогонь до 9:30 по українським позиціям в районі Новотроїцького. Під час обстрілу Російські окупаційні війська застосовували ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Як зазначається, війська ООС придушили ворожу активність та наразі контролюють ситуацію на лінії розведення військ. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув один український військовий.

Також РБК-Україна повідомляло, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення 10 танків з боку бойовиків в Донецькій області поблизу населеного пункту Софіївка.

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Автор: Андрій Козловський