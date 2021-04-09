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Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ООС

Новина українською → Донбасс, Пятница 09 апреля 2021 18:19
Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ООС Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 9 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, обстрелы боевиков были зафиксированы недалеко от населенного пункта Луганское. Оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

"В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов погиб военный.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация на Донбассе, несмотря на эскалацию конфликта, остается контролируемой.

Добавим, что боевики возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

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