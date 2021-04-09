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Боевики обустраивают новые оборонные позиции вблизи Донецкого аэропорта

Новина українською → Донбасс, Пятница 09 апреля 2021 11:44
Боевики обустраивают новые оборонные позиции вблизи Донецкого аэропорта Фото: возле Донецкого аэропорта боевики строят новые фортификации (facebook.com/andriyshor)
Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать договоренности о прекращении огня на Донбассе. В частности, противник возобновил работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные зафиксировали, что боевики возобновили работы по дооборудованию оборонных позиций вблизи Донецкого аэропорта 8 апреля. Также оборонительные позиции в сторону линии разграничения противник начал обустраивать возле Широкино.

"О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Кроме этого нарушения со стороны боевиков продолжают фиксировать наблюдатели ОБСЕ. Так, днями беспилотник ОБСЕ выявил размещение возле Бойковского 14 танков Т-72, которые находились с нарушениями линии отвода. Еще 18 танков, 6 прицепных гаубиц Д-30А "Жаба" и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" были выявлены возле Покровки.

Кроме этого боевики продолжают военные учения на полигонах, целью которых являются "проведение вооруженных провокаций и возможная эскалация конфликта".

"Систематические препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков", - заявили в штабе.

Напомним, за вчера на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции ОСС. В результате обстрелов погиб военный.

Также РБК-Украина писало, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация на Донбассе, несмотря на эскалацию конфликта, остается контролируемой.

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