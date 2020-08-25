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Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Донбас, Вівторок 25 серпня 2020 17:53
Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація в районі ООС залишається контрольованою

На Донбасі з початку поточної доби збройних формувань Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація повністю контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичного станкового гранатомета біля Хутора Вільний.

"Збройна провокація була неприцільної і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, в результаті ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим "тиші" зберігається повною мірою.

Нагадаємо, на Донбасі загинув один український військовий через необережне поводження зі зброєю.

Крім того, на Донбасі 24 серпня зафіксовано одне порушення "тиші" з боку бойовиків.

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