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Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

Ситуация на Донбассе остается контролируемой

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в субботу, 22 августа, противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета возле Марьинки.

"Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли. На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины хранился в полной мере", - говорится в сообщении.

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Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Кроме того, с начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 600 нарушений.

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