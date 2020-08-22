Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в суботу, 22 серпня, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомета біля Мар'їнки.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. На всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою", - йдеться в повідомленні.

Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зберігався режим "тиші".

Крім того, з початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 600 порушень.