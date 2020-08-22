Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

Ситуація на Донбасі залишається контрольованою
З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі ООС залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Так, в суботу, 22 серпня, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомета біля Мар'їнки.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. На всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою", - йдеться в повідомленні.
Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зберігався режим "тиші".
Крім того, з початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 600 порушень.