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На Донбассе в пятницу сохранялся режим "тишины"

Донбасс, Суббота 22 августа 2020 07:30
На Донбассе в пятницу сохранялся режим "тишины"
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Ни обстрела не зафиксовао

За прошедшие сутки, 21 августа, обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей о перемирии на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности украинских подразделений.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 20 августа зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Ранее российско-оккупационные силы разблокировали пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области.

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