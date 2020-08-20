Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в четверг, 20 августа, боевики совершили один обстрел вблизи Авдеевки из крупнокалиберного пулемета.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Напомним, за минувшие сутки боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, при этом все обстрелы были провокационными.

Кроме того, на заседании Трехсторонней контактной группы согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.