Бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу"

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у четвер, 20 серпня, бойовики здійснили один обстріл поблизу Авдіївки з великокаліберного кулемета.

"Збройна провокація була неприцільної і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, при цьому всі обстріли були провокаційними.

Крім того, на засіданні Тристоронньої контактної групи погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.