Боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли участок разведения сил

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе дважды совершили обстрел участка разведения сил и средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы на участке разведения возле Золотого.

"НЗФ РФ, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера, дважды, коварно осуществили обстрелы из стрелкового оружия на участке разведения Золотое-4", - говорится в сообщении.

Также боевики открывали артиллерийский огонь на Приазовье.

"22 октября, враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцевое Северное (3 обстрела), Павлополь, Новолуганское (2 обстрела) и Водяное, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. Общая затрата составила 67 мин", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно минским договоренностям, разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный и трое были ранены.

Также сообщалось, что У Путина заявили о приостановке подготовки нормандского саммита, потому что одна из сторон якобы "постоянно меняет позицию".