Бойовики на Донбасі вчергове обстріляли ділянку розведення сил

Минулої доби незаконні збройні формування РФ і їх найманці на Донбасі двічі здійснили обстріл ділянки розведення сил і коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Обстріл зафіксовані на дільниці розведення біля Золотого.

"НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора, двічі, підступно здійснили обстріл зі стрілецької зброї на ділянці розведення Золоте-4", - йдеться в повідомленні.

Також бойовики відкривали артилерійський вогонь на Приазов'ї.

"22 жовтня, ворог здійснив обстріл поблизу населених пунктів Зайцеве Північне (3 обстріли), Павлопіль, Новолуганское (2 обстріли) та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загальна витрата склала 67 мін", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з мінським домовленостями, розведення сил та засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий і троє були поранені.

Також повідомлялося, що У Путіна заявили про припинення підготовки нормандського саміту, тому що одна зі сторін нібито "постійно змінює позицію".