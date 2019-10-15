На Донбассе в понедельник ранен украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего боевики за сутки 21 раз нарушил перемирие

На Донбассе в течение прошлых суток, 14 октября, в результате обстрелов боевиков ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Водяного, Лебединского, Новогнатовки, Пищевика, Опытного, Новолуганского, Луганского, Золотого, Крымского, Хутора Свободного.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня - неподалеку Новотроицкого, Пищевика, Павлополя.

Кроме того, был зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, возле Золотого-4.

В течение текущих суток вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ранее заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложили.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 11 октября, контролируемые Россией боевики запустили белые сигнальные ракеты в районе Золотого и Петровского, демонстрируя готовность к началу разведение сил и средств. Однако оккупанты не получили ответа от украинских военных.