Бойовики на Донеччині обстріляли Золоте

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На ділянці розведення сил в Золотому фіксуються обстріл з боку бойовиків другу добу

На Донбасі бойовики за минулу добу, 14 жовтня, обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Золотому. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

За повідомленням ООС, обстріл на ділянці розведення в Золотому з боку бойовиків фіксуються другу добу поспіль.

"Незаконні формування Російської Федерації вчора провели обстріл з великокаліберних кулеметів на ділянці розведення №2 (Золоте 4). Обстріл на цій ділянці фіксуються другу добу - окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінські домовленості та взяті на себе зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, повідомлялося, що питання відведення сил в Золотому Луганської області відклали. За словами заступника голови Офісу президента України Юрія Костюка, відвід сил в Золотому неможливий без стійкого припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 14 жовтня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.