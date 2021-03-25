Боевики на Донбассе обстреляли Светлодарск

В четверг, 25 марта, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Светлодарск. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Украинская сторона СЦКК уведомила ОБСЕ о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников", - говорится в сообщении.