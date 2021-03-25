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Бойовики на Донбасі обстріляли Світлодарськ

Автор: РБК-Україна

У четвер, 25 березня, збройні формування Російської Федерації один раз обстрілювали українські позиції на Донбасі. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Світлодарськ. Бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.

"Українська сторона СЦКК повідомила ОБСЄ про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 березня, бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Окупанти стріляли з гранатометів різних типів і стрілецької зброї.

Крім того, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці і Моспіно.

Додамо, що 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

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