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Боевики на Донбассе обстреляли Старогнатовку

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 12:52
Боевики на Донбассе обстреляли Старогнатовку
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупанты били из стрелкового оружия

Российско-оккупационные войска утром 30 ноября с использованием стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, около 8 часов утра боевики из стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Старогнатовка. Подразделения Объединенных сил применили огонь в ответ, чтобы заставить оккупантов придерживаться режима тишины.

"В результате вражеского огня боевых потерь среди наших героев нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", - добавили в Минобороны.

ООС

Ситуация на Донбассе по состоянию на 30 ноября 2019 года (mil.gov.ua)

Напомним, за прошедшие сутки, 29 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Луганского, дважды недалеко от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого. Боевики применяли минометы 82-го калибра.

Также РБК-Украина писало, что с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перейдут на зимний график работы. Пропуск граждан через линию разграничения будут осуществлять с 8:00 до 17:00.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
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