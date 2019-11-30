Бойовики на Донбасі обстріляли Старогнатівку

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупанти били зі стрілецької зброї

Російсько-окупаційні війська вранці 30 листопада з використанням стрілецької зброї порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, близько 8-ї години ранку бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціями українських військових в районі населеного пункту Старогнатівка. Підрозділи Об'єднаних сил застосували вогонь у відповідь, щоб примусити окупантів дотримуватися режиму тиші.

"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед наших героїв немає. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - додали в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 30 листопада 2019 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, минулої доби, 29 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Луганського, двічі неподалік Водяного, Широкиного, Старогнатівки, Новотроїцького. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

Також РБК-Україна писало, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуть з 8:00 до 17:00.